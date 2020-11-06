Армия Азербайджана атаковала столицу Нагорного Карабаха кассетными бомбами

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6 ноября 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

Военные учения, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Вооруженные силы Азербайджана применили против Степанакерта, столицы Нагорного Карабаха, кассетные бомбы. С соответствующим заявлением выступили некоторое время назад в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной республики.

Ведомство проинформировало, что подразделения Баку атаковали жилые дома, объекты гражданской и общественной инфраструктуры. Точных сведений о возможных жертвах и пострадавших в результате инцидента в настоящий момент нет.

Ранее в пятницу сообщалось, что министерство обороны Азербайджана опубликовало видеозапись, на которой запечатлены новые удары по армянским войскам в Нагорном Карабахе.