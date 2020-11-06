Конфликт в Карабахе: Азербайджан выложил видео новых ударов по армянским войскам

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6 ноября 2020, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]

Артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Азербайджан, чьи Вооруженные силы ведут наступательную операцию на территории Нагорного Карабаха, опубликовал видео новых ударов по армянским войскам в зоне конфликта. Ролик появился на YouTube-канале Минобороны закавказской республики.

В описании к выложенным кадрам говорится, что подразделениям Баку удалось разрушить военную инфраструктуру противника в населенном пункте Тонашен. Под удар, в частности, попали штаб одного из полков противника, казармы, несколько транспортных средств, в которых находились боеприпасы.

Ранее в пятницу сообщалось, что сетевой ресурс Avia.pro выдвинул версию, согласно которой Армения могла уничтожить ракетами казармы с несколькими сотнями азербайджанских военных.