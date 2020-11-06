Avia.pro: Армения могла уничтожить ракетами казармы с несколькими сотнями военных Азербайджана

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6 ноября 2020, 09:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Ракеты, выпущенные Арменией, могли уничтожить казармы с несколькими сотнями азербайджанских военных на территории города Тертера. Соответствующее предположение содержится в материале, размещенном в российском сегменте интернета.

Согласно версии, выдвинутой порталом Avia.pro, в результате ракетного удара могли быть уничтожены здания, в которых находились от двухсот до четырехсот человек. Данную гипотезу сайт выдвинул на основании сделанных спутниками кадров, на которых, как утверждает ресурс, видны сильнейшие разрушения на азербайджанской военной базе в Тертере.

Ранее на текущей неделе стало известно, что армия Нагорного Карабаха ликвидировала две боевые группы Баку.