Армия Карабаха уничтожила две боевые группы Азербайджана, пошедшие в атаку на северном участке фронта
5 ноября 2020, 14:12[ «Аргументы Недели» ]
Армия Нагорного Карабаха распространила сообщение о текущей обстановке в зоне вооруженного конфликта с Азербайджаном. Данные сведения приведены в публикации, размещенной на страницах отечественных сетевых СМИ.
Как пишет издание «Русская весна», в Степанакерте проинформировали, что враг некоторое время назад пошел в атаку на северном участке фронта двумя боевыми группами. Они были обнаружены и уничтожены, говорится в процитированном материале.
Ранее в четверг сообщалось, что в Ереване перечислили трех врагов армянского народа в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление сделал Зограб Мнацаканян, руководитель МИД Армении.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.