Армия Карабаха уничтожила две боевые группы Азербайджана, пошедшие в атаку на северном участке фронта

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5 ноября 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]

Военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Армия Нагорного Карабаха распространила сообщение о текущей обстановке в зоне вооруженного конфликта с Азербайджаном. Данные сведения приведены в публикации, размещенной на страницах отечественных сетевых СМИ.

Как пишет издание «Русская весна», в Степанакерте проинформировали, что враг некоторое время назад пошел в атаку на северном участке фронта двумя боевыми группами. Они были обнаружены и уничтожены, говорится в процитированном материале.

Ранее в четверг сообщалось, что в Ереване перечислили трех врагов армянского народа в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление сделал Зограб Мнацаканян, руководитель МИД Армении.