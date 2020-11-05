Глава МИД Армении перечислил трех врагов армянского народа в Нагорном Карабахе

Зограб Мнацаканян, возглавляющий МИД Армении, обозначил трех врагов, с которыми ведет борьбу армянский народ в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах интернет-СМИ.
Представитель официального Еревана назвал в числе противников населения непризнанной республики Турцию, Азербайджан международных наемников-террористов, которые присутствуют в зоне боевых действий. Как отметил Мнацаканян, боевики представляют угрозу различным государствам, не только тем, которые являются соседями Армении.
Ранее в четверг сайт Avia.pro написал, что системы С-300 показали нулевой результат против тактических ракет в вооруженном конфликте вокруг Нагорного Карабаха.
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