Глава МИД Армении перечислил трех врагов армянского народа в Нагорном Карабахе

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5 ноября 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sputnik Армения

Боец армии Нагорного Карабаха, Celestino Arce Lavin / globallookpress.com

Зограб Мнацаканян, возглавляющий МИД Армении, обозначил трех врагов, с которыми ведет борьбу армянский народ в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах интернет-СМИ.

Представитель официального Еревана назвал в числе противников населения непризнанной республики Турцию, Азербайджан международных наемников-террористов, которые присутствуют в зоне боевых действий. Как отметил Мнацаканян, боевики представляют угрозу различным государствам, не только тем, которые являются соседями Армении.

Ранее в четверг сайт Avia.pro написал, что системы С-300 показали нулевой результат против тактических ракет в вооруженном конфликте вокруг Нагорного Карабаха.