Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Глава МИД Армении перечислил трех врагов армянского народа в Нагорном Карабахе

, 12:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sputnik Армения

Глава МИД Армении перечислил трех врагов армянского народа в Нагорном Карабахе
Боец армии Нагорного Карабаха, Celestino Arce Lavin / globallookpress.com

Зограб Мнацаканян, возглавляющий МИД Армении, обозначил трех врагов, с которыми ведет борьбу армянский народ в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах интернет-СМИ.

Представитель официального Еревана назвал в числе противников населения непризнанной республики Турцию, Азербайджан международных наемников-террористов, которые присутствуют в зоне боевых действий. Как отметил Мнацаканян, боевики представляют угрозу различным государствам, не только тем, которые являются соседями Армении.

Ранее в четверг сайт Avia.pro написал, что системы С-300 показали нулевой результат против тактических ракет в вооруженном конфликте вокруг Нагорного Карабаха.

ДЦ

Общество

Минфин РФ не планирует индексировать выплаты работающим пенсионерам

Министр финансов Силуанов решил сэкономить на работающих пенсионерах

В условиях кризиса Министерство финансов РФ озаботилось экономией. И сделать это задумано за счет работающих пенсионеров. Получается, что про принятые в этом году поправки к Конституции уже можно забыть.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью