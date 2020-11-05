Avia.pro: С-300 показали нулевой результат против тактических ракет в конфликте вокруг Карабаха

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5 ноября 2020, 09:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Зенитно-ракетный комплекс С-300, MOD Russia / globallookpress.com

Комплексы противовоздушной обороны С-300 показали нулевой результат против тактических ракет в ходе военного конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах интернет-СМИ.

Как пишет портал Avia.pro, С-300, находящиеся на вооружении противоборствующих сторон, ни разу не были применены в бою. В процитированной публикации отмечается, что системы продемонстрировали свою полную пассивность, не сбив ни одной ракеты.

Ранее в четверг Avia.pro сообщил, что подразделения Баку окружили с трех направлений город Шушу. Согласно данным ресурса, азербайджанские военные ведут подготовку к проведению штурма населенного пункта.