Появилось видео уничтожения армией Карабаха азербайджанской спецгруппы, пытавшейся прорваться к Шуше

Аргументы Недели → В мире 13+

5 ноября 2020, 08:47 [ «Аргументы Недели» ]

Артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Выложена видеозапись, на которой запечатлено уничтожение армией Нагорного Карабаха азербайджанской спецгруппы, пытавшейся прорваться к городу Шуше. Данный ролик распространило некоторое время назад в интернете армянское министерство обороны.

Подразделения Азербайджана начали в конце сентября силовую операцию в Нагорном Карабахе с целью возвращения контроля над территорией непризнанной республики. Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперты Institute for the Study of War высказали мнение, по которому растущая мощь Турции, которой приписывают значительное влияние на Баку, делает ее конфликт с Россией неизбежным.