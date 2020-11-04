Institute for the Study of War: растущая мощь Турции делает ее конфликт с Россией неизбежным
4 ноября 2020, 15:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Репортер»
Растущая мощь Турции делает ее конфликт с Российской Федерацией неизбежным. К соответствующему выводу пришли эксперты американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).
Как пишет издание «Репортер», аналитики отметили, что внешнеполитические интересы Анкары и Москвы сталкиваются в Сирии, Ливии и Закавказье. По мнению специалистов ISW, поддерживая наступательную операцию Баку в Нагорном Карабахе, турецкая сторона пытается вбить клин в отношения между РФ и Азербайджаном и расширить сферу своего влияния. Растущая мощь Турции делает конфликт этого государства с Россией неизбежным, полагают в Институте.
Ранее в среду сообщалось, что карабахские подразделения начали окружать азербайджанские силы под городом Шушей.
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