Institute for the Study of War: растущая мощь Турции делает ее конфликт с Россией неизбежным

Аргументы Недели → В мире 13+

4 ноября 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Флаг Турции, Altan Gocher / globallookpress.com

Растущая мощь Турции делает ее конфликт с Российской Федерацией неизбежным. К соответствующему выводу пришли эксперты американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Как пишет издание «Репортер», аналитики отметили, что внешнеполитические интересы Анкары и Москвы сталкиваются в Сирии, Ливии и Закавказье. По мнению специалистов ISW, поддерживая наступательную операцию Баку в Нагорном Карабахе, турецкая сторона пытается вбить клин в отношения между РФ и Азербайджаном и расширить сферу своего влияния. Растущая мощь Турции делает конфликт этого государства с Россией неизбежным, полагают в Институте.

Ранее в среду сообщалось, что карабахские подразделения начали окружать азербайджанские силы под городом Шушей.