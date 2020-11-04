Армия Нагорного Карабаха начала окружение азербайджанских военных под Шушей
4 ноября 2020, 14:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Репортер»
Армия непризнанного Нагорного Карабаха начала окружать азербайджанских военных под городом Шушей. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах российских интернет-СМИ.
Издание «Репортер» пишет, ссылаясь на сведения, предоставленные армянской стороной, что подразделения Азербайджана около полуночи попытались выдвинуться по направлению к Шуше, однако были отброшены. Армия Карабаха начала осуществлять окружение сил врага, отмечается в процитированном материале.
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