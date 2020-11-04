Украина поставила воюющему в Карабахе Азербайджану детали для РЛС вопреки воле Зеленского

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4 ноября 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: news.am

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Украина отправила в Азербайджан, чьи Вооруженные силы участвуют в военной операции на территории Нагорного Карабаха, комплектующие для радиолокационных станций П-18. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах сетевых СМИ.

Как пишет портал news.am, после начала наступления подразделений Баку в Карабахе президент Владимир Зеленский распорядился приостановить выполнение контракта на поставку комплектующих. В процитированной публикации говорится, что вопреки воле Зеленского государственное предприятие «Укрспецэкспорт» отправило в Азербайджан самолет с деталями для П-18. Отмечается, что данный случай спровоцировал скандал.

Ранее в среду сообщалось, что Дмитрий Гордон, киевский журналист, предрек катастрофу Украины в случае отставки Владимира Зеленского.