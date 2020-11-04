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WarGonzo узнал о подготовке азербайджанских генералов к бунту против турок, командующих операцией Баку в Карабахе

, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

WarGonzo узнал о подготовке азербайджанских генералов к бунту против турок, командующих операцией Баку в Карабахе
Артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Генералы из Вооруженных сил Азербайджана готовятся к бунту против турок, командующих военной операцией Баку на территории Нагорного Карабаха. Соответствующая информация оказалась в распоряжении авторов проекта WarGonzo.

Как отмечается в публикации, размещенной в Telegram-канале проекта, азербайджанских офицеров, которые исповедуют ислам шиитского толка, возмущает факт того, что фактическое управление воюющими в Карабахе силами Баку находится в руках спецслужб Анкары и полевых командиров из протурецких радикальных суннитских группировок.

Ранее стало известно, что военные РФ в Армении применили систему «Красуха» против турецких беспилотников.

ДЦ

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Российские военные в Армении применили систему «Красуха» против турецких дронов

Российские военные в Армении применили систему «Красуха» против турецких дронов

Российские военные, несущие службу на базе в армянском городе Гюмри, применили комплексы «Красуха-4» против турецких беспилотников Bayraktar TB2. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах СМИ.

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