WarGonzo узнал о подготовке азербайджанских генералов к бунту против турок, командующих операцией Баку в Карабахе
4 ноября 2020, 11:45[ «Аргументы Недели» ]
Генералы из Вооруженных сил Азербайджана готовятся к бунту против турок, командующих военной операцией Баку на территории Нагорного Карабаха. Соответствующая информация оказалась в распоряжении авторов проекта WarGonzo.
Как отмечается в публикации, размещенной в Telegram-канале проекта, азербайджанских офицеров, которые исповедуют ислам шиитского толка, возмущает факт того, что фактическое управление воюющими в Карабахе силами Баку находится в руках спецслужб Анкары и полевых командиров из протурецких радикальных суннитских группировок.
Ранее стало известно, что военные РФ в Армении применили систему «Красуха» против турецких беспилотников.
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