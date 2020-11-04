Российские военные в Армении применили систему «Красуха» против турецких дронов

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4 ноября 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Свободная пресса»

Беспилотник Bayraktar TB2, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Российские военные, несущие службу на базе в армянском городе Гюмри, применили комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха-4» против турецких беспилотников Bayraktar TB2. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных СМИ.

Как пишет издание «Свободная пресса», некоторое время назад дроны начали наведываться в район базы РФ с целью проведения разведки. Турецкие аппараты подверглись воздействию «Красухи». Меньше чем за двое суток с помощью этой системы удалось перехватить девять беспилотников, отмечается в процитированной публикации.

Ранее в среду сообщалось, что стали известны детали инцидента с разгромом колонны азербайджанского спецназа в Нагорном Карабахе.