Российские военные в Армении применили систему «Красуха» против турецких дронов

Российские военные, несущие службу на базе в армянском городе Гюмри, применили комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха-4» против турецких беспилотников Bayraktar TB2. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных СМИ.
Как пишет издание «Свободная пресса», некоторое время назад дроны начали наведываться в район базы РФ с целью проведения разведки. Турецкие аппараты подверглись воздействию «Красухи». Меньше чем за двое суток с помощью этой системы удалось перехватить девять беспилотников, отмечается в процитированной публикации.
Ранее в среду сообщалось, что стали известны детали инцидента с разгромом колонны азербайджанского спецназа в Нагорном Карабахе.
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