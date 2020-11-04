Издание «Репортер» сообщило детали инцидента с разгромом колонны спецназа Азербайджана в Карабахе
4 ноября 2020, 10:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Репортер»
Стали известны подробности инцидента с разгромом колонны азербайджанского спецназа, произошедшего в районе села Тагавард в Нагорном Карабахе. Соответствующий материал появился на страницах российских СМИ.
Интернет-издание «Репортер» проинформировало, что в составе колонны передвигались три транспортных средства. Азербайджанцы решили штурмовать позиции противника, однако их встретили выстрелами из гранатометов, минометов и другого вооружения. Армянам удалось отбить атаку врага и уничтожить его отряд, говорится в процитированной публикации.
Как сообщалось ранее в среду, сайт Avia.pro написал, что армия Армении пыталась ударить ракетами по азербайджанскому аэродрому с турецкими самолетами F-16.
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