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Издание «Репортер» сообщило детали инцидента с разгромом колонны спецназа Азербайджана в Карабахе

, 10:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Издание «Репортер» сообщило детали инцидента с разгромом колонны спецназа Азербайджана в Карабахе
Военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Стали известны подробности инцидента с разгромом колонны азербайджанского спецназа, произошедшего в районе села Тагавард в Нагорном Карабахе. Соответствующий материал появился на страницах российских СМИ.

Интернет-издание «Репортер» проинформировало, что в составе колонны передвигались три транспортных средства. Азербайджанцы решили штурмовать позиции противника, однако их встретили выстрелами из гранатометов, минометов и другого вооружения. Армянам удалось отбить атаку врага и уничтожить его отряд, говорится в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее в среду, сайт Avia.pro написал, что армия Армении пыталась ударить ракетами по азербайджанскому аэродрому с турецкими самолетами F-16.

ДЦ

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