WarGonzo сообщил об уничтожении колонны элитного спецназа Азербайджана в Карабахе
3 ноября 2020, 14:08[ «Аргументы Недели» ]
В районе села Тагавард в Нагорном Карабахе уничтожили колонну элитного азербайджанского спецназа «Яшма». Соответствующая информация появилась некоторое время назад в интернете.
Разместивший сообщение об уничтожении колонны Telegram-канал WarGonzo выложил фотографию, которую сделали на месте происшествия. На снимке запечатлено сгоревшее транспортное средство. Подробности произошедшего инцидента авторы канала пообещали опубликовать позже.
Ранее во вторник сообщалось, что в азербайджанском министерстве обороны заявили о превосходстве сил Баку над армянскими войсками и их «выдавливании» с позиций в Нагорном Карабахе.
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