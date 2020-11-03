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WarGonzo сообщил об уничтожении колонны элитного спецназа Азербайджана в Карабахе

, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]

WarGonzo сообщил об уничтожении колонны элитного спецназа Азербайджана в Карабахе
Артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

В районе села Тагавард в Нагорном Карабахе уничтожили колонну элитного азербайджанского спецназа «Яшма». Соответствующая информация появилась некоторое время назад в интернете.

Разместивший сообщение об уничтожении колонны Telegram-канал WarGonzo выложил фотографию, которую сделали на месте происшествия. На снимке запечатлено сгоревшее транспортное средство. Подробности произошедшего инцидента авторы канала пообещали опубликовать позже.

Ранее во вторник сообщалось, что в азербайджанском министерстве обороны заявили о превосходстве сил Баку над армянскими войсками и их «выдавливании» с позиций в Нагорном Карабахе.

ДЦ

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