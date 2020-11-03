Азербайджан сообщил о методичном «выдавливании» армянских военных с позиций в Карабахе

Аргументы Недели → В мире 13+

3 ноября 2020, 13:15 [ «Аргументы Недели» ]

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Азербайджанское министерство обороны дало комментарий по поводу распространенной Ереваном информации, согласно которой силы Баку были отброшены на исходные позиции на южном участке фронта в Нагорном Карабахе. В военном ведомстве отметили, что данное сообщение является ложным.

В материале, предоставленном СМИ пресс-службой Минобороны, заявляется о полном превосходстве армии Азербайджана над противником. Отмечается, что армянские войска «выдавливаются» с их позиций.

Ранее стало известно, что в Нагорном Карабахе снайпер застрелил одного из командиров протурецкой сирийской группировки, занимающейся отправкой наемников в зону вооруженного противостояния.