Азербайджан сообщил о методичном «выдавливании» армянских военных с позиций в Карабахе
3 ноября 2020, 13:15[ «Аргументы Недели» ]
Азербайджанское министерство обороны дало комментарий по поводу распространенной Ереваном информации, согласно которой силы Баку были отброшены на исходные позиции на южном участке фронта в Нагорном Карабахе. В военном ведомстве отметили, что данное сообщение является ложным.
В материале, предоставленном СМИ пресс-службой Минобороны, заявляется о полном превосходстве армии Азербайджана над противником. Отмечается, что армянские войска «выдавливаются» с их позиций.
Ранее стало известно, что в Нагорном Карабахе снайпер застрелил одного из командиров протурецкой сирийской группировки, занимающейся отправкой наемников в зону вооруженного противостояния.
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