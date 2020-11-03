Армения сообщила об отступлении военных Азербайджана после их атаки в районе Гадрута в Карабахе

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3 ноября 2020, 08:36 [ «Аргументы Недели» ]

Военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Наступательные операции, которые вела накануне армия Азербайджана в зоне вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, привели к провалу. С соответствующим заявлением выступило армянское Минобороны.

В ведомстве проинформировали, что враг, в частности, атаковал в понедельник в районе населенного пункта Гадрут. Потеряв около пятнадцати человек убитыми, азербайджанские силы отступили. Отмечается, что противник не предпринял попыток забрать тела погибших с поля боя.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Сергей Станкевич, экс-советник президента РФ, озвучил прогноз, согласно которому вмешательство Москвы в конфликт в Нагорном Карабахе привело бы к катастрофическим потерям.