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Экс-советник президента Станкевич: вмешательство РФ в войну в Карабахе привело бы к катастрофическим потерям

, 17:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Коммерсантъ»

Экс-советник президента Станкевич: вмешательство РФ в войну в Карабахе привело бы к катастрофическим потерям
Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Армения уже в скором времени может потерпеть историческое поражение, премьер закавказской республики Никол Пашинян в связи с этим, судя по всему, собирается прямо потребовать от Москвы выполнения союзнических обязательств. Об этом в разговоре с представителями СМИ заявил Сергей Станкевич, бывший советник президента Российской Федерации.

Согласно точке зрения эксперта, приведенной «Коммерсантом», вмешательство в военный конфликт в Нагорном Карабахе является неприемлемым вариантом развития событий для РФ. Реализация данного сценария привела бы к катастрофическим потерям, отметил Станкевич.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернет выложили видео уничтожения армянских «Градов» азербайджанской армией.

ДЦ

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