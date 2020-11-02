Экс-советник президента Станкевич: вмешательство РФ в войну в Карабахе привело бы к катастрофическим потерям
2 ноября 2020, 17:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Коммерсантъ»
Армения уже в скором времени может потерпеть историческое поражение, премьер закавказской республики Никол Пашинян в связи с этим, судя по всему, собирается прямо потребовать от Москвы выполнения союзнических обязательств. Об этом в разговоре с представителями СМИ заявил Сергей Станкевич, бывший советник президента Российской Федерации.
Согласно точке зрения эксперта, приведенной «Коммерсантом», вмешательство в военный конфликт в Нагорном Карабахе является неприемлемым вариантом развития событий для РФ. Реализация данного сценария привела бы к катастрофическим потерям, отметил Станкевич.
Ранее сегодня сообщалось, что в интернет выложили видео уничтожения армянских «Градов» азербайджанской армией.
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