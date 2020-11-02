Журналист Котенок: Украина могла поставить Баку запрещенные фосфорные снаряды для войны в Карабахе

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2 ноября 2020, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]

Военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Киев мог поставить Азербайджану запрещенные фосфорные боеприпасы для применения в ходе вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха. Такую версию выдвинул военный корреспондент Юрий Котенок.

Как пишет сайт «Новороссия», силы Баку использовали фосфорные снаряды в минувшую пятницу для поджога лесов рядом с гражданскими поселениями в Карабахе. Котенок отметил, что видел последствия применения подобного оружия в Донбассе. Согласно предположению военкора, Азербайджан мог получить запрещенные боеприпасы от Украины.

Ранее в понедельник сообщалось, что интернет-ресурс Avia.pro назвал причину невозможности контртеррористической операции Москвы в Нагорном Карабахе.