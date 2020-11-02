Avia.pro назвал причину невозможности контртеррористической операции России в Карабахе
2 ноября 2020, 09:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Российская Федерация не сможет провести контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе, где присутствуют экстремисты из Сирии и Ливии. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.
Как пишет интернет-ресурс Avia.pro, причиной невозможности операции является то, что Москва не признает Карабах в качестве независимой от Азербайджана территории. В процитированной публикации также отмечается, что осуществление силами РФ контртеррористических мероприятий сочли бы в Баку актом агрессии.
Ранее сегодня сообщалось, что тот же самый портал проинформировал об уничтожении азербайджанской армией до 75% карабахских РСЗО.
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