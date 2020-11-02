Азербайджан опубликовал видео уничтожения «военного кортежа главы Карабаха»

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2 ноября 2020, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]

Артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Азербайджанское министерство обороны обнародовало видео, на котором, как уверяют в Баку, запечатлено уничтожение военного кортежа главы Нагорного Карабаха.

В информации, распространенной ведомством, говорится, что удар по автомобилям нанесли в минувшую субботу ВВС и артиллеристы. Утверждается, что карабахский лидер Араик Арутюнян в момент атаки находился в кортеже.

В Степанакерте данное сообщение опровергли и отметили, что Арутюнян выполняет свои должностные обязанности.

Ранее издание Asia Times написало, что Анкара может ударить по базе РФ в Армении в случае эскалации вооруженного противостояния вокруг Нагорного Карабаха.