Asia Times: Турция может атаковать базу России в Армении в случае эскалации конфликта вокруг Карабаха

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30 октября 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Турция может атаковать базу РФ в армянском городе Гюмри в случае эскалации вооруженного конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Такой вариант развития событий допускается в публикации, размещенной на страницах зарубежных сетевых СМИ.

Портал Asia Times пишет, что в настоящий момент на территории Армении дислоцированы около пятнадцати российских МиГ-29, которые защищают столицу закавказской республики. МиГ-29 и ударные вертолеты находятся в Гюмри, в непосредственной близости от границы с Турцией. Если нынешнее противостояние вокруг Карабаха выйдет из-под контроля, над базой РФ нависнет угроза прямого удара со стороны сил Анкары, полагают авторы сайта.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернет выложили видео бегства армянских военных перед уничтожением Азербайджаном системы «Смерч».