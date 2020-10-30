Бегство армянских военных перед уничтожением Азербайджаном системы «Смерч» попало на видео

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30 октября 2020, 13:05 [ «Аргументы Недели» ]

Бегущие военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Появилось видео уничтожения военными Баку армянской системы «Смерч». Данная запись была размещена некоторое время назад на YouTube-канале азербайджанского министерства обороны.

В описании к ролику говорится, что Азербайджан ликвидировал систему, которая атаковала гражданское население города Барды. На выложенных кадрах можно увидеть, как армянские военные бегут от «Смерча», затем по установке наносится удар, который ее уничтожил.

Ранее в пятницу сообщалось, что Валентин Василеску, аналитик из Румынии, высказал точку зрения, согласно которой Россия могла отправить на территорию Армении свое новое оружие электронной войны для его тестирования.