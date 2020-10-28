Азербайджан обвинил Армению в убийстве 19 жителей города Барды запрещенными боеприпасами
28 октября 2020, 16:44[ «Аргументы Недели» ]
В результате сегодняшней армянской атаки запрещенными кассетными снарядами по городу Барде погибли 19 местных жителей, порядка 60 человек ранены. С соответствующим обвинением в адрес Еревана выступила азербайджанская Генпрокуратура.
Как проинформировали в пресс-службе ведомства, противник применил против гражданского населения систему «Смерч».
В министерстве обороны Армении, в свою очередь, заявили о том, что Баку занимается распространением ложных сведений.
Ранее в среду сообщалось, что, согласно данным Telegram-канала WarGonzo, турецкие истребители F-16 совершили налет на столицу Нагорного Карабаха.
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