Азербайджан обвинил Армению в убийстве 19 жителей города Барды запрещенными боеприпасами

Аргументы Недели → В мире 13+

28 октября 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

Артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

В результате сегодняшней армянской атаки запрещенными кассетными снарядами по городу Барде погибли 19 местных жителей, порядка 60 человек ранены. С соответствующим обвинением в адрес Еревана выступила азербайджанская Генпрокуратура.

Как проинформировали в пресс-службе ведомства, противник применил против гражданского населения систему «Смерч».

В министерстве обороны Армении, в свою очередь, заявили о том, что Баку занимается распространением ложных сведений.

Ранее в среду сообщалось, что, согласно данным Telegram-канала WarGonzo, турецкие истребители F-16 совершили налет на столицу Нагорного Карабаха.