WarGonzo: турецкие истребители F-16 атаковали столицу Карабаха по приказу Эрдогана

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28 октября 2020, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Depo Photos / globallookpress.com

Находящиеся на вооружении Турции истребители F-16 атаковали некоторое время назад Степанакерт, столицу Нагорного Карабаха. Соответствующая информация появилась сегодня в интернете.

Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении авторов Telegram-канала WarGonzo, под ударом самолетов оказались гражданские объекты, среди них роддом. В процитированном посте говорится, что приказ о данной атаке дал лично Реджеп Эрдоган, глава Турции. О разрушениях и возможных жертвах налета TГ-канал не сообщает.

Ранее в среду армянское военное ведомство выложило в сеть видео уничтожения азербайджанского беспилотника армией Карабаха.