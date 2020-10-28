WarGonzo: турецкие истребители F-16 атаковали столицу Карабаха по приказу Эрдогана
28 октября 2020, 16:08[ «Аргументы Недели» ]
Находящиеся на вооружении Турции истребители F-16 атаковали некоторое время назад Степанакерт, столицу Нагорного Карабаха. Соответствующая информация появилась сегодня в интернете.
Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении авторов Telegram-канала WarGonzo, под ударом самолетов оказались гражданские объекты, среди них роддом. В процитированном посте говорится, что приказ о данной атаке дал лично Реджеп Эрдоган, глава Турции. О разрушениях и возможных жертвах налета TГ-канал не сообщает.
Ранее в среду армянское военное ведомство выложило в сеть видео уничтожения азербайджанского беспилотника армией Карабаха.
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