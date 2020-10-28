Минобороны Армении выложило видео уничтожения азербайджанского беспилотника армией Карабаха

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28 октября 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Армянское министерство обороны опубликовало видео уничтожения азербайджанского беспилотного летательного аппарата армией Нагорного Карабаха. Запись появилась сегодня в Facebook официального представителя военного ведомства Шушан Степанян.

Степанян назвала уничтожение дрона «отличной работой». В каком районе Карабаха и когда были сделаны данные кадры, пресс-секретарь Минобороны не уточнила.

Ранее в среду сообщалось, что в интернете разместили видео, на котором запечатлен парный пуск армянскими военными ракет «Эльбрус» по позициям армии Азербайджана. Ролик, о котором идет речь, можно посмотреть на YouTube.