Появилось видео парного пуска армянскими военными ракет «Эльбрус» по позициям армии Азербайджана
28 октября 2020, 12:49[ «Аргументы Недели» ]
В интернете появилось видео, на котором запечатлен парный пуск армянскими военными ракет «Эльбрус» по позициям Вооруженных сил Азербайджана. Данный ролик в настоящий момент доступен для просмотра на сайте YouTube.
Как отмечает издание «Репортер», в начале текущего месяца на страницах СМИ уже появлялась информация о подобных ракетных пусках армянской стороны. По состоянию на 2019 год, на вооружении закавказской республики имелись восемь установок «Эльбрус», говорится в процитированной публикации.
Ранее в среду сообщалось, что за месяц боевых действий на территории Нагорного Карабаха Ереван потерял военную технику на 2,7 млрд долларов.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.