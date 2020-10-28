Появилось видео парного пуска армянскими военными ракет «Эльбрус» по позициям армии Азербайджана

Аргументы Недели → В мире 13+

28 октября 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

В интернете появилось видео, на котором запечатлен парный пуск армянскими военными ракет «Эльбрус» по позициям Вооруженных сил Азербайджана. Данный ролик в настоящий момент доступен для просмотра на сайте YouTube.

Как отмечает издание «Репортер», в начале текущего месяца на страницах СМИ уже появлялась информация о подобных ракетных пусках армянской стороны. По состоянию на 2019 год, на вооружении закавказской республики имелись восемь установок «Эльбрус», говорится в процитированной публикации.

Ранее в среду сообщалось, что за месяц боевых действий на территории Нагорного Карабаха Ереван потерял военную технику на 2,7 млрд долларов.