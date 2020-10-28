За месяц боев в Нагорном Карабахе Армения потеряла военную технику на 2,7 млрд долларов

По словам специалиста, процитированного изданием «Вестник Кавказа», с 27 сентября Ереван потерял технику на 2,7 млрд долларов. Как отметил Гасымлы, удар, который получила армянская военная сфера, в четыре раза превосходит общие расходы республики на оборону.
Как сообщалось ранее в среду, Константин Сивков, экс-сотрудник российского Генштаба, заявил, что ВКС РФ вместе с армией Карабаха могут разбить азербайджанские войска за три дня.
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