За месяц боев в Нагорном Карабахе Армения потеряла военную технику на 2,7 млрд долларов

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28 октября 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Вестник Кавказа»

Артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Названа стоимость военной техники Армении, уничтоженной и захваченной за месяц боевых действий в зоне вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Соответствующую цифру озвучил эксперт Вюсал Гасымлы.

По словам специалиста, процитированного изданием «Вестник Кавказа», с 27 сентября Ереван потерял технику на 2,7 млрд долларов. Как отметил Гасымлы, удар, который получила армянская военная сфера, в четыре раза превосходит общие расходы республики на оборону.

Как сообщалось ранее в среду, Константин Сивков, экс-сотрудник российского Генштаба, заявил, что ВКС РФ вместе с армией Карабаха могут разбить азербайджанские войска за три дня.