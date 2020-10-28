Пашинян пригрозил армии Азербайджана «точным контрударом» с «сокрушительным эффектом»

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28 октября 2020, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Kremlin Pool / globallookpress.com

Никол Пашинян, глава правительства Армении, пригрозил Вооруженным силам Азербайджана, ведущим боевые действия на территории Нагорного Карабаха, «точным контрударом». Соответствующее заявление политический деятель сделал в ходе видеообращения к соотечественникам.

Как отметил Пашинян, азербайджанское общество рассчитывает на скорое падение Карабаха, так как представители официального Баку в течение продолжительного времени выступали с победными реляциями. Премьер-министр Армении заверил, что население Азербайджана будет обмануто в своих ожиданиях. По словам Пашиняна, «народ Карабаха и все армянство» будут бороться за каждый миллиметр земли и, когда наступит подходящий момент, нанесут противнику «точный контрудар» с «сокрушительным эффектом».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что на страницах зарубежных СМИ появился материал, в котором высказано предположение, согласно которому Россия могла отправить в Армению оружие для защиты от турецких беспилотников.