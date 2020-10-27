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Турецкий профессор Салих Йылмаз: Россия не попалась в «ловушку Пашиняна» в Карабахе

, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]

Турецкий профессор Салих Йылмаз: Россия не попалась в «ловушку Пашиняна» в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Kremlin Pool / globallookpress.com

Армянский премьер Никол Пашинян хотел втянуть Российскую Федерацию в вооруженный конфликт в Карабахе, однако этот план потерпел неудачу. Соответствующую точку зрения высказал Салих Йылмаз, профессор из Турции.

Как отметил эксперт на сайте Fikir Turu, Москва «не попалась в ловушку Пашиняна» в Карабахе, объявив о своем нейтралитете. Причиной такого поведения властей РФ, по мнению Йылмаза, стало то, что Ереван решил стать форпостом Запада на Кавказе, в то время как Азербайджан избрал более сбалансированный внешнеполитический курс.

Накануне сообщалось, что Арцрун Ованнисян, представитель армянского военного ведомства, заявил о «тяжелых боях» на юго-востоке Нагорного Карабаха.

ДЦ

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