Представитель Минобороны Армении Ованнисян сообщил о «тяжелых боях» на юго-востоке Карабаха
26 октября 2020, 16:21[ «Аргументы Недели» ]
Арцрун Ованнисян, представитель армянского министерства обороны, высказался о сегодняшней ситуации в зоне вооруженного противостояния на территории Нагорного Карабаха. Соответствующий пост Ованнисян разместил в сети.
Как отметил представитель официального Еревана в Facebook, в настоящий момент на юго-востоке Карабаха идут «тяжелые бои». Других подробностей в процитированной публикации не приводится.
Как сообщалось ранее в понедельник, на страницах российского интернет-издания «Репортер» появился материал, в котором говорится, что армянские военные смогли остановить продвижение армии Азербайджана в Нагорном Карабахе.
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