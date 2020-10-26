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Представитель Минобороны Армении Ованнисян сообщил о «тяжелых боях» на юго-востоке Карабаха

, 16:21 [ «Аргументы Недели» ]

Представитель Минобороны Армении Ованнисян сообщил о «тяжелых боях» на юго-востоке Карабаха
Боец армии Нагорного Карабаха, Celestino Arce Lavin / globallookpress.com

Арцрун Ованнисян, представитель армянского министерства обороны, высказался о сегодняшней ситуации в зоне вооруженного противостояния на территории Нагорного Карабаха. Соответствующий пост Ованнисян разместил в сети.

Как отметил представитель официального Еревана в Facebook, в настоящий момент на юго-востоке Карабаха идут «тяжелые бои». Других подробностей в процитированной публикации не приводится.

Как сообщалось ранее в понедельник, на страницах российского интернет-издания «Репортер» появился материал, в котором говорится, что армянские военные смогли остановить продвижение армии Азербайджана в Нагорном Карабахе.

ДЦ

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