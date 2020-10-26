«Репортер»: армии Армении удалось остановить продвижение войск Баку в Карабахе

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26 октября 2020, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]

Военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Вооруженным силам Армении удалось остановить продвижение азербайджанской армии на территории Нагорного Карабаха. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах российской сетевой прессы.

Как пишет издание «Репортер», после продолжавшейся несколько дней наступательной операции Баку и прорыва обороны армянских частей на южном фланге линия фронта начала стабилизироваться.

В процитированном материале отмечается, что на стабилизацию фронта, помимо усилий армянских войск, влияют еще ряд факторов. В числе них начало серьезных международных переговоров по поводу ситуации в Карабахе и масштабная переброска иранских подразделений к границам Армении и Азербайджана.

Ранее в понедельник сообщалось, что, согласно прогнозу турецкого издания Daily Sabah, Нагорный Карабах может превратиться для России во вторую Сирию.