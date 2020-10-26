«Репортер»: армии Армении удалось остановить продвижение войск Баку в Карабахе
26 октября 2020, 12:02[ «Аргументы Недели» ]
Вооруженным силам Армении удалось остановить продвижение азербайджанской армии на территории Нагорного Карабаха. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах российской сетевой прессы.
Как пишет издание «Репортер», после продолжавшейся несколько дней наступательной операции Баку и прорыва обороны армянских частей на южном фланге линия фронта начала стабилизироваться.
В процитированном материале отмечается, что на стабилизацию фронта, помимо усилий армянских войск, влияют еще ряд факторов. В числе них начало серьезных международных переговоров по поводу ситуации в Карабахе и масштабная переброска иранских подразделений к границам Армении и Азербайджана.
Ранее в понедельник сообщалось, что, согласно прогнозу турецкого издания Daily Sabah, Нагорный Карабах может превратиться для России во вторую Сирию.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.