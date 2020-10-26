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Газета Daily Sabah: Нагорный Карабах может превратиться для России во вторую Сирию

, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

Газета Daily Sabah: Нагорный Карабах может превратиться для России во вторую Сирию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Paolo Pizzi / globallookpress.com

Нагорный Карабах может стать для Российской Федерации второй Сирией. Соответствующий прогноз содержится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах турецких СМИ.

Как пишет газета Daily Sabah, глава правительства Армении Никол Пашинян, не сумев превратить ситуацию в Карабахе в полномасштабный конфликт между Ереваном и Баку, угрожает перспективой затяжной войны в анклаве. В случае претворения в жизнь данного сценария вооруженное противостояние будет длиться годами, дестабилизируя обстановку во всем Закавказье.

В процитированной публикации констатируется, что появление второй Сирии возле южных границ РФ не отвечает интересам Москвы. Отмечается, что продолжительный конфликт способен подорвать российское влияние в регионе и привести к вмешательству со стороны Соединенных Штатов и Североатлантического альянса.

Ранее в понедельник сообщалось, что Азербайджан распространил видео уничтожения армянской артиллерии в Нагорном Карабахе.

ДЦ

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