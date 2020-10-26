Азербайджан опубликовал видео уничтожения артиллерии армянских войск в Карабахе
26 октября 2020, 10:48[ «Аргументы Недели» ]
Азербайджанское Минобороны распространило новые видео, на которых запечатлено, как Вооруженные силы закавказской республики наносят удары по позициям армянских войск на территории Нагорного Карабаха. Данные ролики появились некоторое время назад в интернете.
На выложенных записях можно, в частности, увидеть, как подразделения Баку уничтожают артиллерию противника.
Армия Азербайджана в конце прошлого месяца начала наступление в неподконтрольном руководству страны Карабахе. Ранее сегодня сообщалось, что в сети разместили кадры ликвидации азербайджанским дроном армянской системы С-300 в зоне конфликта.
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