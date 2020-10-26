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Выложены кадры уничтожения азербайджанским дроном-камикадзе комплекса С-300 в Карабахе

, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]

Выложены кадры уничтожения азербайджанским дроном-камикадзе комплекса С-300 в Карабахе
Зенитно-ракетный комплекс С-300, MOD Russia / globallookpress.com

Выложены кадры уничтожения азербайджанским беспилотником-камикадзе зенитно-ракетного комплекса С-300 на территории Нагорного Карабаха. Фотографии появились в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент, о котором идет речь, произошел 9 октября в населенном пункте Кубатлы. Азербайджанские военные нанесли удар по С-300 с помощью дрона, произведенного в Израиле.

В материале, размещенном в паблике «Война Сирия Турция Карабах», отмечается, что силы ПВО Армении, которым принадлежал комплекс, пренебрегли методами маскировки, грубо нарушив технику безопасности.

Как сообщалось ранее в понедельник, портал Avia.pro написал, что Ереван устроил провокацию с целью втянуть Россию в вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе.

Фото: паблик
Фото: паблик

Фото: паблик
Фото: паблик

Фото: паблик
Фото: паблик

Фото: паблик
Фото: паблик

Фото: паблик
Фото: паблик

ДЦ

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