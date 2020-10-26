Avia.pro: Армения устроила провокацию с целью втянуть Россию в войну в Карабахе
26 октября 2020, 08:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: Avia.pro
Армения организовала антироссийскую провокацию, направленную на втягивание Москвы в вооруженный конфликт на территории Нагорного Карабаха. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевых СМИ.
Некоторое время назад в интернете распространили фотографии, на которых запечатлен полевой лагерь на границе Армении и Карабаха. На снимках можно увидеть флаги РФ. Официальных заявлений Москвы о развертывании лагеря не поступало, отношения к России он не имеет, пишет сайт Avia.pro. Авторы портала отмечают, что появление палаток с триколорами является провокацией Армении с целью втянуть РФ в войну.
Ранее сообщалось, что Араик Арутюнян, глава Нагорного Карабаха, попросил российского лидера Владимира Путина помочь в прекращении конфликта.
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