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Avia.pro: Армения устроила провокацию с целью втянуть Россию в войну в Карабахе

, 08:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Avia.pro

Avia.pro: Армения устроила провокацию с целью втянуть Россию в войну в Карабахе
Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Армения организовала антироссийскую провокацию, направленную на втягивание Москвы в вооруженный конфликт на территории Нагорного Карабаха. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевых СМИ.

Некоторое время назад в интернете распространили фотографии, на которых запечатлен полевой лагерь на границе Армении и Карабаха. На снимках можно увидеть флаги РФ. Официальных заявлений Москвы о развертывании лагеря не поступало, отношения к России он не имеет, пишет сайт Avia.pro. Авторы портала отмечают, что появление палаток с триколорами является провокацией Армении с целью втянуть РФ в войну.

Ранее сообщалось, что Араик Арутюнян, глава Нагорного Карабаха, попросил российского лидера Владимира Путина помочь в прекращении конфликта.

ДЦ

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