Глава Нагорного Карабаха Арутюнян попросил Путина помочь в прекращении войны
23 октября 2020, 16:35[ «Аргументы Недели» ]
Араик Арутюнян, глава Нагорного Карабаха, обратился с письмом к Владимиру Путину, в котором попросил помочь в прекращении военного конфликта, разгоревшегося в регионе в конце прошлого месяца. Об этом сообщают интернет-СМИ.
Как информирует Sputnik Армения, Арутюнян, в частности, написал, что азербайджанская сторона продолжает проводить политику, направленную на геноцид населения Карабаха.
В своем послании карабахский лидер назвал президента Российской Федерации руководителем, который обладает огромным личным авторитетом в мире.
Ранее сегодня сообщалось, что в сети опубликовали видео уничтожения азербайджанской системы «Смерч».
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