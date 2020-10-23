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Глава Нагорного Карабаха Арутюнян попросил Путина помочь в прекращении войны

, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Нагорного Карабаха Арутюнян попросил Путина помочь в прекращении войны
Президент России Владимир Путин, Alexei Druzhinin/Kremlin Pool / globallookpress.com

Араик Арутюнян, глава Нагорного Карабаха, обратился с письмом к Владимиру Путину, в котором попросил помочь в прекращении военного конфликта, разгоревшегося в регионе в конце прошлого месяца. Об этом сообщают интернет-СМИ.

Как информирует Sputnik Армения, Арутюнян, в частности, написал, что азербайджанская сторона продолжает проводить политику, направленную на геноцид населения Карабаха.

В своем послании карабахский лидер назвал президента Российской Федерации руководителем, который обладает огромным личным авторитетом в мире.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети опубликовали видео уничтожения азербайджанской системы «Смерч».

ДЦ

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