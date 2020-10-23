Уничтожение азербайджанского «Смерча» армией Нагорного Карабаха попало на видео
23 октября 2020, 14:58[ «Аргументы Недели» ]
В интернете разместили видео уничтожения азербайджанской системы «Смерч» армией Нагорного Карабаха. Данный ролик доступен в настоящий момент для просмотра на сайте YouTube.
Как пишет сетевое издание «Русская весна», некоторое время назад в МЧС Карабаха проинформировали, что противник атакует из «Смерча» населенные пункты, расположенные в Мартунинском районе. В процитированной публикации высказано предположение, согласно которому видео снято именно на данном участке фронта.
Ранее в пятницу стало известно, что в ходе боевых действий под Гадрутом в Карабахе погиб русский солдат из Армении Александр Нечаев.
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