В боях под Гадрутом в Нагорном Карабахе погиб русский солдат из Армении
23 октября 2020, 13:59[ «Аргументы Недели» ]
В ходе боестолкновений под населенным пунктом Гадрутом в Нагорном Карабахе погиб русский солдат. Соответствующая информация появилась некоторое время назад в интернете.
Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении Telegram-канала WarGonzo, 19-летнего Александра Нечаева убили несколько дней назад во время обороны Гадрута. Нечаев, проживавший в молоканском селе, расположенном на территории Армении, проходил срочную службу, рассказывается в процитированной публикации.
Как сообщалось ранее в пятницу, на страницах отечественных СМИ появился материал, в котором говорится, что на войну в Нагорном Карабахе, вспыхнувшую в конце прошлого месяца, отведено немного времени.
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