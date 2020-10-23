В боях под Гадрутом в Нагорном Карабахе погиб русский солдат из Армении

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23 октября 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

Артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

В ходе боестолкновений под населенным пунктом Гадрутом в Нагорном Карабахе погиб русский солдат. Соответствующая информация появилась некоторое время назад в интернете.

Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении Telegram-канала WarGonzo, 19-летнего Александра Нечаева убили несколько дней назад во время обороны Гадрута. Нечаев, проживавший в молоканском селе, расположенном на территории Армении, проходил срочную службу, рассказывается в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее в пятницу, на страницах отечественных СМИ появился материал, в котором говорится, что на войну в Нагорном Карабахе, вспыхнувшую в конце прошлого месяца, отведено немного времени.