Издание «Эксперт»: на войну в Нагорном Карабахе отведено немного времени

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23 октября 2020, 13:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Эксперт»

Военные учения, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

На войну в Нагорном Карабахе, которая вспыхнула в конце сентября, отведено немного времени. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном на страницах российской прессы.

Как отмечает «Эксперт», в ноябре должен выпасть снег, зима является не самым лучшим временем для боевых действий в горах. Также издание напоминает, что в следующем месяце состоятся выборы президента Соединенных Штатов. В процитированной публикации говорится, что их победитель – Дональд Трамп или Джо Байден – «сможет позволить себе внешнеполитические действия, может быть, и в Закавказье тоже».

Ранее в пятницу сообщалось, что, согласно предположению сайта «Русская весна», в Нагорном Карабахе могли попасть в засаду наемники из Сирии.