«Русская весна»: сирийские боевики могли попасть в засаду в Нагорном Карабахе

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23 октября 2020, 08:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Вооруженный человек, Ammar / globallookpress.com

В Нагорном Карабахе могли попасть в засаду наемники, прибывшие в зону вооруженного противостояния с территории Сирии. Об этом говорится в заметке, размещенной некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет сайт «Русская весна», Шушан Степанян, пресс-секретарь армянского Минобороны, распространила видео, свидетельствующее о нахождении сирийских боевиков в Карабахе. Судя по выложенному ролику, наемники попали в засаду и отступили, бросив на поле боя получившего ранение «коллегу», отмечается в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Валентин Василеску, румынский аналитик, высказал мнение, согласно которому российская система «Штора» могла бы защитить состоящие на вооружении Армении БТР от уничтожения азербайджанскими дронами.