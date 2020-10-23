«Русская весна»: сирийские боевики могли попасть в засаду в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе могли попасть в засаду наемники, прибывшие в зону вооруженного противостояния с территории Сирии. Об этом говорится в заметке, размещенной некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.
Как пишет сайт «Русская весна», Шушан Степанян, пресс-секретарь армянского Минобороны, распространила видео, свидетельствующее о нахождении сирийских боевиков в Карабахе. Судя по выложенному ролику, наемники попали в засаду и отступили, бросив на поле боя получившего ранение «коллегу», отмечается в процитированной публикации.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что Валентин Василеску, румынский аналитик, высказал мнение, согласно которому российская система «Штора» могла бы защитить состоящие на вооружении Армении БТР от уничтожения азербайджанскими дронами.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.