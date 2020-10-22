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Эксперт Валентин Василеску: российская «Штора» могла бы защитить армянские БТР от уничтожения дронами Азербайджана

, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт Валентин Василеску: российская «Штора» могла бы защитить армянские БТР от уничтожения дронами Азербайджана
Беспилотник, Sra Tyler Woodward / globallookpress.com

Российская система «Штора» могла бы защитить армянские бронетранспортеры от уничтожения беспилотниками Азербайджана. Соответствующую точку зрения высказал Валентин Василеску, военный эксперт из Румынии.

Как пишет сетевой ресурс Reseau International, аналитик подсчитал, что на данный момент Ереван потерял в Нагорном Карабахе 70 БТР, не считая других бронемашин. По мнению Василеску, ситуация была бы иной, если бы армянская сторона в свое время приобрела у Москвы комплекс оптико-электронного противодействия «Штора», который способен бороться в том числе с современными ударными дронами.

Ранее сегодня сообщалось, что издание «Репортер» сделало предположение, согласно которому России, возможно, придется вмешаться в конфликт в Карабахе.

ДЦ

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