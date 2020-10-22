Haber7: российские системы ПВО Армении оказались беспомощны перед турецкими дронами в Карабахе

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22 октября 2020, 12:33 [ «Аргументы Недели» ]

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Российские системы противовоздушной обороны, состоящие на вооружении Армении, оказались беспомощны в ходе конфликта в Нагорном Карабахе перед беспилотниками, поставленными Анкарой Азербайджану. Соответствующая оценка содержится в материале, появившемся на страницах СМИ Турции.

Как пишет издание Haber7, армия Баку с помощью турецких дронов «бросила последнюю горсть земли» на российские системы ПВО. Ранее их имидж был подорван во время боевых действий в Ливии и Сирии, говорится в процитированной публикации.

Отмечается, что РФ в поисках выхода из сложившейся ситуации занялась разработкой нового комплекса, который получил название «Гибка-С». Испытания системы, предназначенной для борьбы с ударными беспилотниками, завершились в прошлом году.

Ранее в четверг сообщалось, что, по данным сайта Avia.pro, российский Су-24 уничтожил в Сирии боевиков, которые намеревались отправиться в Нагорный Карабах.