Haber7: российские системы ПВО Армении оказались беспомощны перед турецкими дронами в Карабахе
22 октября 2020, 12:33[ «Аргументы Недели» ]
Российские системы противовоздушной обороны, состоящие на вооружении Армении, оказались беспомощны в ходе конфликта в Нагорном Карабахе перед беспилотниками, поставленными Анкарой Азербайджану. Соответствующая оценка содержится в материале, появившемся на страницах СМИ Турции.
Как пишет издание Haber7, армия Баку с помощью турецких дронов «бросила последнюю горсть земли» на российские системы ПВО. Ранее их имидж был подорван во время боевых действий в Ливии и Сирии, говорится в процитированной публикации.
Отмечается, что РФ в поисках выхода из сложившейся ситуации занялась разработкой нового комплекса, который получил название «Гибка-С». Испытания системы, предназначенной для борьбы с ударными беспилотниками, завершились в прошлом году.
Ранее в четверг сообщалось, что, по данным сайта Avia.pro, российский Су-24 уничтожил в Сирии боевиков, которые намеревались отправиться в Нагорный Карабах.
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