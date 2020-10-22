Avia.pro: российский Су-24 уничтожил в Сирии джихадистов, планировавших попасть в Карабах
22 октября 2020, 10:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Российские ВКС провели в Сирии новую атаку против представителей бандформирований. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.
Как пишет ресурс Avia.pro, некоторое время назад бомбардировщик Су-24 нанес удары по двум объектам джихадистов в Идлибе. Самолету удалось уничтожить около двадцати боевиков и три транспортных средства. По информации, оказавшейся в распоряжении сайта, ликвидированные бандиты планировали отправиться в Нагорный Карабах для участия в вооруженном конфликте на стороне Азербайджана.
Ранее в четверг сообщалось, что в сети выдвинули версию, согласно которой к уничтожению турецких дронов Bayraktar TB2 в Карабахе могут быть причастны российские системы «Панцирь».
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