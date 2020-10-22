Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Avia.pro: российский Су-24 уничтожил в Сирии джихадистов, планировавших попасть в Карабах

, 10:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Avia.pro: российский Су-24 уничтожил в Сирии джихадистов, планировавших попасть в Карабах
Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС провели в Сирии новую атаку против представителей бандформирований. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет ресурс Avia.pro, некоторое время назад бомбардировщик Су-24 нанес удары по двум объектам джихадистов в Идлибе. Самолету удалось уничтожить около двадцати боевиков и три транспортных средства. По информации, оказавшейся в распоряжении сайта, ликвидированные бандиты планировали отправиться в Нагорный Карабах для участия в вооруженном конфликте на стороне Азербайджана.

Ранее в четверг сообщалось, что в сети выдвинули версию, согласно которой к уничтожению турецких дронов Bayraktar TB2 в Карабахе могут быть причастны российские системы «Панцирь».

ДЦ

В мире

ANNA News: турецкий дрон Bayraktar TB2 могли уничтожить в Карабахе из российского «Панциря»

Российский «Панцирь» уничтожил в Нагорном Карабахе турецкий дрон Bayraktar TB2

К уничтожению турецких беспилотных летальных аппаратов Bayraktar TB2 на территории Нагорного Карабаха могут быть причастны комплексы «Панцирь-С». Соответствующую версию выдвинули представители интернет-СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью