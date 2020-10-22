ANNA News: турецкий дрон Bayraktar TB2 могли уничтожить в Карабахе из российского «Панциря»

В публикации, размещенной в Telegram-канале издания ANNA News, говорится, что армянские источники проинформировали об уничтожении второго Bayraktar TB2 в зоне вооруженного конфликта. Характер повреждений свидетельствует о том, что аппарат сбила ракета небольших размеров, отмечается в посте. Его авторы полагают, что по беспилотнику ударил либо комплекс «Оса», либо «Панцирь».
Ранее сегодня сообщалось, что в сети разместили снятые жителями Ирана видео из района боев между армией Карабаха и военными Азербайджана.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.