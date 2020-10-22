ANNA News: турецкий дрон Bayraktar TB2 могли уничтожить в Карабахе из российского «Панциря»

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22 октября 2020, 10:06 [ «Аргументы Недели» ]

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», MOD Russia / globallookpress.com

К уничтожению турецких беспилотных летальных аппаратов Bayraktar TB2 на территории Нагорного Карабаха могут быть причастны российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Соответствующую версию выдвинули представители интернет-СМИ.

В публикации, размещенной в Telegram-канале издания ANNA News, говорится, что армянские источники проинформировали об уничтожении второго Bayraktar TB2 в зоне вооруженного конфликта. Характер повреждений свидетельствует о том, что аппарат сбила ракета небольших размеров, отмечается в посте. Его авторы полагают, что по беспилотнику ударил либо комплекс «Оса», либо «Панцирь».

Ранее сегодня сообщалось, что в сети разместили снятые жителями Ирана видео из района боев между армией Карабаха и военными Азербайджана.