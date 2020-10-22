Появились снятые с территории Ирана видео из района боев между армией Карабаха и военными Азербайджана

Аргументы Недели → В мире 13+

22 октября 2020, 09:34 [ «Аргументы Недели» ]

Артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

В интернет выложены снятые с территории Ирана видео из района боевых действий между армией Нагорного Карабаха и азербайджанскими военными. Данные ролики в настоящий момент доступны для просмотра на сайте YouTube.

На опубликованных записях слышны звуки выстрелов, также можно увидеть полет выпущенных снарядов. Как информирует отечественное интернет-издание «Русская весна», эти кадры сделали иранцы, проживающие недалеко от границы.

Ранее в четверг сообщалось, что Фуат Октай, вице-президент Турции, выступил с заявлением, согласно которому Анкара отправит свои войска в Нагорный Карабах, если к ней обратиться с соответствующей просьбой руководство Азербайджана.