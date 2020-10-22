Вице-президент Турции Октай: Анкара отправит войска в Карабах, если получит такую просьбу от Баку

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22 октября 2020, 09:02 [ «Аргументы Недели» ]

Турецкая военная колонна, Dha / globallookpress.com

Анкара отправит свои армейские подразделения на территорию Нагорного Карабаха, если получит соответствующую просьбу от властей Азербайджана. С таким заявлением выступил турецкий вице-президент Фуат Октай, говорится в заметке, размещенной на страницах отечественных сетевых СМИ.

По словам Октая, процитированного интернет-изданием «Русская весна», турецкий лидер Реджеп Эрдоган не будет испытывать колебаний, если Баку обратится к нему с просьбой о силовом вмешательстве в ситуацию в Карабахе.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в Ереване предупредили об угрозе наступления экологической катастрофы в Закавказье из-за вооруженного конфликта вокруг Нагорного Карабаха.