Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Вице-президент Турции Октай: Анкара отправит войска в Карабах, если получит такую просьбу от Баку

, 09:02 [ «Аргументы Недели» ]

Вице-президент Турции Октай: Анкара отправит войска в Карабах, если получит такую просьбу от Баку
Турецкая военная колонна, Dha / globallookpress.com

Анкара отправит свои армейские подразделения на территорию Нагорного Карабаха, если получит соответствующую просьбу от властей Азербайджана. С таким заявлением выступил турецкий вице-президент Фуат Октай, говорится в заметке, размещенной на страницах отечественных сетевых СМИ.

По словам Октая, процитированного интернет-изданием «Русская весна», турецкий лидер Реджеп Эрдоган не будет испытывать колебаний, если Баку обратится к нему с просьбой о силовом вмешательстве в ситуацию в Карабахе.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в Ереване предупредили об угрозе наступления экологической катастрофы в Закавказье из-за вооруженного конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

ДЦ

В мире

Украинский политик Андрей Лесик раскритиковал президентство Зеленского: «Сдал национальные интересы с потрохами»

На Украине уличили Зеленского в предательстве страны: «Сдал национальные интересы с потрохами»

Глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Андрей Лесик заявил, что президент Украины Владимир Зеленский развивает курс на вступление страны в Евросоюз и НАТО и других планов на посту главы государства у него нет.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью