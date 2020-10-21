Армения заявила о «полном провале» наступления армии Азербайджана на юге Карабаха

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21 октября 2020, 08:47 [ «Аргументы Недели» ]

Артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Наступление армии Азербайджана на юге Нагорного Карабаха обернулось «полным провалом». С соответствующим заявлением выступила некоторое время назад армянская сторона.

Как отметил Арцрун Ованнисян, представитель Минобороны Армении, Баку имел на южном направлении количественное превосходство в двенадцать раз. При этом в день азербайджанские подразделения продвигались на один–два километра. Ованнисян назвал подобный результат «полным провалом». По словам представителя Еревана, такого в военной истории еще не было.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Ильхам Алиев, глава Азербайджана, высказал точку зрения, согласно которой Баку практически уничтожил Вооруженные силы Армении.