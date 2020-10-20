Ильхам Алиев о войне в Карабахе: Азербайджан практически уничтожил армию Армении

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20 октября 2020, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Piero Tenagli / globallookpress.com

Азербайджанский президент Ильхам Алиев выступил с обращением к населению страны, в ходе которого высказался о вооруженном конфликте на территории Нагорного Карабаха. Заявления политического деятеля приведены в публикации, размещенной на страницах интернет-СМИ.

Как отметил Алиев, власти в Ереване в течение тридцати лет создавали миф о непобедимости своих Вооруженных сил. По словам президента, Азербайджан разрушил данный миф и практически уничтожил армию Армении. Баку преподнес соседнему государству урок, который там никогда не забудут, процитировал Ильхама Алиева сайт «Русская весна».

Ранее сообщалось, что издание «Репортер» выдвинуло версию, согласно которой война в Карабахе может быть местью турецкого лидера Реджепа Эрдогана Москве за унижение в Сирии.