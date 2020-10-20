Ильхам Алиев о войне в Карабахе: Азербайджан практически уничтожил армию Армении
20 октября 2020, 16:42[ «Аргументы Недели» ]
Азербайджанский президент Ильхам Алиев выступил с обращением к населению страны, в ходе которого высказался о вооруженном конфликте на территории Нагорного Карабаха. Заявления политического деятеля приведены в публикации, размещенной на страницах интернет-СМИ.
Как отметил Алиев, власти в Ереване в течение тридцати лет создавали миф о непобедимости своих Вооруженных сил. По словам президента, Азербайджан разрушил данный миф и практически уничтожил армию Армении. Баку преподнес соседнему государству урок, который там никогда не забудут, процитировал Ильхама Алиева сайт «Русская весна».
Ранее сообщалось, что издание «Репортер» выдвинуло версию, согласно которой война в Карабахе может быть местью турецкого лидера Реджепа Эрдогана Москве за унижение в Сирии.
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