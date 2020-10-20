Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Ильхам Алиев о войне в Карабахе: Азербайджан практически уничтожил армию Армении

, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]

Ильхам Алиев о войне в Карабахе: Азербайджан практически уничтожил армию Армении
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Piero Tenagli / globallookpress.com

Азербайджанский президент Ильхам Алиев выступил с обращением к населению страны, в ходе которого высказался о вооруженном конфликте на территории Нагорного Карабаха. Заявления политического деятеля приведены в публикации, размещенной на страницах интернет-СМИ.

Как отметил Алиев, власти в Ереване в течение тридцати лет создавали миф о непобедимости своих Вооруженных сил. По словам президента, Азербайджан разрушил данный миф и практически уничтожил армию Армении. Баку преподнес соседнему государству урок, который там никогда не забудут, процитировал Ильхама Алиева сайт «Русская весна».

Ранее сообщалось, что издание «Репортер» выдвинуло версию, согласно которой война в Карабахе может быть местью турецкого лидера Реджепа Эрдогана Москве за унижение в Сирии.

ДЦ

В мире

Армия Карабаха начала уничтожать в небе над республикой турецкие дроны Bayraktar TB2

Армия Карабаха начала уничтожать в небе над республикой турецкие дроны Bayraktar TB2

Армия Нагорного Карабаха начала уничтожать состоящие на вооружении Азербайджана турецкие беспилотные летальные аппараты Bayraktar TB2. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевых СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью