«Репортер»: война в Карабахе может быть местью Эрдогана России за унижение в Сирии

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20 октября 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Xinhua / globallookpress.com

Военный конфликт, разгоревшийся на территории Нагорного Карабаха, может быть местью турецкого президента Реджепа Эрдогана России за унижение в Сирии. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.

Как пишет издание «Репортер», противостояние вокруг Карабаха демонстрирует попытки расширения, так как армянская и азербайджанская стороны периодически наносят удары друг по другу за пределами региона. При этом в случае возникновения реальной угрозы для Армении в ситуацию будет вынуждена вмешаться Москва, которая является союзником Еревана по ОДКБ.

Вероятно, такой сценарий устраивает стоящую за спиной Баку Анкару, предполагается в процитированном материале. Отмечается, что Россия полностью разрушила турецкие планы по смене власти в Дамаске. Нынешний конфликт в Нагорном Карабахе может быть местью Реджепа Эрдогана за унижение, перенесенное в Сирии.

Ранее во вторник сообщалось, что в Карабахе начали сбивать турецкие беспилотники Bayraktar TB2.