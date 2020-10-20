Армия Карабаха начала уничтожать в небе над республикой турецкие дроны Bayraktar TB2
20 октября 2020, 11:58[ «Аргументы Недели» ]
Армия Нагорного Карабаха начала уничтожать в воздушном пространстве непризнанной республики состоящие на вооружении Азербайджана турецкие беспилотные летальные аппараты Bayraktar TB2. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевых СМИ.
Как информирует ресурс «Русская весна», накануне средства ПВО Карабаха сбили в зоне конфликта пять дронов противника. Считается, что с начала боевых действий Bayraktar TB2 уничтожили большое число техники и личного состава войск республики.
Среди экспертов получила распространение версия, по которой турецкие беспилотники начали сбивать после появления в Карабахе новых вооружений, отмечается в процитированной публикации.
Ранее сегодня сообщалось, что, согласно предположению авторов сайта Avia.pro, Армения могла повредить турецкие самолеты F-16 при ракетном ударе по аэродрому в азербайджанском городе Гяндже.
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